Trabzon Beşikdüzü İlçesinde 41 yıllık Gazeteci Basın Mensubu Araştırmacı Yazar Ahmet Saraç’ın sahibi olduğu ‘’Kuzeyses Gazetesi’’ tarafından bu yıl 12.si yapılan “Trabzon’umuzu Tanıyalım” liselerarası bilgi yarışması sonuçlandı.



Fen Lisesi Çok Amaçlı Salonunda, sunuculuğunu Ömer Faruk Kaya’nın yaptığı yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Kuzeyses Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Saraç yaptı. Saraç konuşmasında, “Yine bir kültür programında daha sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlkini 2009 yılında yaptığımız bu programları gelecek yıl Ortaokullar arası yapmayı düşünüyorum. Bugün burada herkesin güzel bir vakit geçireceğini umuyor, yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.



Saraç’ın konuşmasının ardından yarışmaya geçildi. İlçedeki 6 lisenin katıldığı yarışmada öğrencilere 20 soru soruldu. 13 soruya doğru cevap veren Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi 130 puanla birinci, B.İ. Fen Lisesi 100 puanla ikinci oldu. 20 soru sonunda yarışmayı 80 puanla tamamlayan ve 5 yedek soru sonunda da bir soruya doğru cevap vererek eşitliği bozamayan Fatih Ticaret MTAL ile Farabi MTAL arasında kura çekimi ile Fatih Ticaret MTAL ekibi 3.oldu.



Yarışma sonunda ödül törenine geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş’un konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar, bu yarışmanın Trabzon’un tanınması açısından faydalı olduğunu ve uzun yıllar devam etmesi gerektiği üzerinde durarak yarışmayı düzenleyen Ahmet Saraç’ı tebrik etti.

Kaymakam Vardar, konuşmasının bitiminde birinci olan A.G.Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necip Yıldırım’a plaket, öğrencilere iki şer bin lira olan hediyeleri vererek kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş da ikinci olan B.İ. Fen Lisesi Müdürü Kamil Gürsoy’a plaket, öğrencilere biner liradan oluşan hediyeleri takdim etti. İlçe Emniyet Müdürü Turgut Koşgin ise kura sonucu 3. Olan Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Akbulut’a plaket, öğrencilere de beş yüzer lira olan hediyelerini verdi.



Programın ana sponsoru Ali Demirci’ye günün anısına düzenlenen plaketini İlçe Jandarma Komutanı Hamit Taş verdi. Son olarak program sunucusu Ömer Faruk Kaya’ya plaketini Vakfıkebir Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Baştan taktim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.