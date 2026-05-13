Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka

400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka

Taşıt kredisi piyasasında rekabet kızışırken, özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki faiz makası açılmaya devam ediyor. 400 bin TL kredi çekerek araç almayı planlayan vatandaşlar için bankaların güncel verilerini derledik.

Hava Demir Hava Demir
Haberi Paylaş
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 1

Enflasyon verileri sonrası bankalar taşıt kredisi musluklarını yeniden ayarladı. 400 bin TL kredi için aylık taksitler 21 bin TL seviyelerinden başlarken, kamu bankalarında oranların daha yüksek seyrettiği gözlemlendi.

1 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 2

İşte 400 bin TL'lik bir taşıt kredisinin banka banka güncel oranları.

2 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 3

Halkbank

Faiz Oranı: %4,80

Aylık Taksit: 28.144 TL

Toplam Ödeme: 1.015. 497 TL

3 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 4

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.102 TL

Toplam Ödeme: 1.014.075TL

4 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 21.973 TL

Toplam Ödeme: 793,457 TL

5 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 6

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,35

Aylık Taksit: 22,206 TL

Toplam Ödeme: 801.846 TL Bu oranlar 0 km ve 2. El taşıt kredisi için şu an için sabit görünüyor.

6 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 7

Kuveyttürk

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 21.626 TL

Toplam Ödeme: 780.949TL

7 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 8

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 21.052 TL

Toplam Ödeme: 757.884 TL

8 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 9

Akbank

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 21.205TL

Toplam Ödeme: 765.664 TL

9 10
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro