Enflasyon verileri sonrası bankalar taşıt kredisi musluklarını yeniden ayarladı. 400 bin TL kredi için aylık taksitler 21 bin TL seviyelerinden başlarken, kamu bankalarında oranların daha yüksek seyrettiği gözlemlendi.
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka
Taşıt kredisi piyasasında rekabet kızışırken, özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki faiz makası açılmaya devam ediyor. 400 bin TL kredi çekerek araç almayı planlayan vatandaşlar için bankaların güncel verilerini derledik.Hava Demir
İşte 400 bin TL'lik bir taşıt kredisinin banka banka güncel oranları.
Halkbank
Faiz Oranı: %4,80
Aylık Taksit: 28.144 TL
Toplam Ödeme: 1.015. 497 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.102 TL
Toplam Ödeme: 1.014.075TL
TEB
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973 TL
Toplam Ödeme: 793,457 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22,206 TL
Toplam Ödeme: 801.846 TL Bu oranlar 0 km ve 2. El taşıt kredisi için şu an için sabit görünüyor.
Kuveyttürk
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.626 TL
Toplam Ödeme: 780.949TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052 TL
Toplam Ödeme: 757.884 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.205TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.