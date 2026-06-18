Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka

400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından taşıt almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve en uygun kredileri araştırmaya başladı. 400 bin TL kredi çekerek araç almayı planlayan vatandaşlar için bankaların güncel verilerini derledik.

Hava Demir Hava Demir
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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz verileri sonrası bankalar taşıt kredisi musluklarını yeniden ayarladı. 400 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin TL seviyelerinden başlarken, kamu bankalarında oranların daha yüksek seyrettiği gözlemlendi.

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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 2

İşte 400 bin TL'lik bir taşıt kredisinin banka banka güncel geri ödeme ve faiz oranları.

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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 3

Türkiye İş Bankası

0 km Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 22.206 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,35
Toplam Ödeme: 801.846 TL


2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 22.206 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,35
Toplam Ödeme: 801.846 TL

3 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 4

Albaraka

0 km Taşıt Finansmanı

Aylık Taksit Tutarı: 20.938 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,02
Toplam Ödeme: 756.108 TL

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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 5

Garanti BBVA

Motosiklet Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 757.884 TL

Dijital Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 760.303 TL

2. El Dijital Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 760.303 TL

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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 6

ING
0 km Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.014 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,04
Toplam Ödeme: 758.936 TL

2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.014 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,04
Toplam Ödeme: 758.936 TL

6 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 7

Akbank
Motosiklet Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL

0 km Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL


2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL

7 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 8

Albaraka

3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Aylık Taksit Tutarı: 21.243 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,10
Toplam Ödeme: 767.061 TL

8 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 9

Kuveyt Türk

2. El Taşıt Finansmanı

Aylık Taksit Tutarı: 21.626 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,20
Toplam Ödeme: 780.949 TL

9 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 10

TEB
2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 21.973 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Toplam Ödeme: 793.457 TL

10 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 11

VakıfBank


2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 24.149 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,84
Toplam Ödeme: 871.782 TL

11 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 12

Türkiye Finans
2. El Taşıt Finansmanı

Aylık Taksit Tutarı: 24.351 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 879.057 TL

12 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 13

QNB

Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 27.803 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,72
Toplam Ödeme: 1.003.312 TL

13 15
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 14

T.C. Ziraat Bankası
2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 28.102 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Toplam Ödeme: 1.014.075 TL

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400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka - Resim: 15

Halkbank
2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 28.144 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,80
Toplam Ödeme: 1.015.497 TL

Odea
2. El Taşıt Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 33.393 TL
Faiz Oranı: Yüzde 5,99
Toplam Ödeme: 1.204.577 TL

NOT: BİLGİLER ENUYGUN FİNANS HESABINDAN HESAPLANMIŞ OLUP YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEMEKTEDİR.

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