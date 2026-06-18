Merkez Bankası’nın faiz verileri sonrası bankalar taşıt kredisi musluklarını yeniden ayarladı. 400 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin TL seviyelerinden başlarken, kamu bankalarında oranların daha yüksek seyrettiği gözlemlendi.
400 bin TL taşıt kredisinin 32 aylık geri ödemesi güncellendi, işte en düşük faiz veren banka
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından taşıt almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve en uygun kredileri araştırmaya başladı. 400 bin TL kredi çekerek araç almayı planlayan vatandaşlar için bankaların güncel verilerini derledik.Hava Demir
İşte 400 bin TL'lik bir taşıt kredisinin banka banka güncel geri ödeme ve faiz oranları.
Türkiye İş Bankası
0 km Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 22.206 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,35
Toplam Ödeme: 801.846 TL
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 22.206 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,35
Toplam Ödeme: 801.846 TL
Albaraka
0 km Taşıt Finansmanı
Aylık Taksit Tutarı: 20.938 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,02
Toplam Ödeme: 756.108 TL
Garanti BBVA
Motosiklet Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 757.884 TL
Dijital Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 760.303 TL
2. El Dijital Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.052 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Toplam Ödeme: 760.303 TL
ING
0 km Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.014 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,04
Toplam Ödeme: 758.936 TL
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.014 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,04
Toplam Ödeme: 758.936 TL
Akbank
Motosiklet Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL
0 km Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.205 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Toplam Ödeme: 765.784 TL
Albaraka
3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Aylık Taksit Tutarı: 21.243 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,10
Toplam Ödeme: 767.061 TL
Kuveyt Türk
2. El Taşıt Finansmanı
Aylık Taksit Tutarı: 21.626 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,20
Toplam Ödeme: 780.949 TL
TEB
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 21.973 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Toplam Ödeme: 793.457 TL
VakıfBank
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 24.149 TL
Faiz Oranı: yüzde 3,84
Toplam Ödeme: 871.782 TL
Türkiye Finans
2. El Taşıt Finansmanı
Aylık Taksit Tutarı: 24.351 TL
Finansman Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 879.057 TL
QNB
Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 27.803 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,72
Toplam Ödeme: 1.003.312 TL
T.C. Ziraat Bankası
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 28.102 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Toplam Ödeme: 1.014.075 TL
Halkbank
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 28.144 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,80
Toplam Ödeme: 1.015.497 TL
Odea
2. El Taşıt Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 33.393 TL
Faiz Oranı: Yüzde 5,99
Toplam Ödeme: 1.204.577 TL
NOT: BİLGİLER ENUYGUN FİNANS HESABINDAN HESAPLANMIŞ OLUP YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEMEKTEDİR.