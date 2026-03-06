Yeniçağ Gazetesi
400 bin lira taşıt kredisinin faiz oranı güncellendi: İşte banka banka oranlar

TÜİK’in enflasyon oranını açıklaması sonrası bankaların mevduat faizi ve kredi oranların da da değişiklik meydana geldi. Peki 400 bin lira taşıt kredisinin faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Akbank

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 21.204,58 TL

Toplam Ödeme: 765.664 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 21.052,33 TL

Toplam Ödeme: 759.883 TL

Kuveyttürk

Kâr Payı Oranı: %2,82

Aylık Taksit:20.186,80 TL

Toplam Ödeme: 729.024 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit:20.448,42 TL

Toplam Ödeme:738.143 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 21.204,58 TL

Toplam Ödeme: 765.364 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 28.530,65 TL

Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

Kaynak: Haber Merkezi
