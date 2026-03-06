400 bin lira taşıt kredisinin faiz oranı güncellendi: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL
Kuveyttürk
Kâr Payı Oranı: %2,82
Aylık Taksit:20.186,80 TL
Toplam Ödeme: 729.024 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit:20.448,42 TL
Toplam Ödeme:738.143 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL