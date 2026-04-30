İngiltere merkezli mücevher üreticisi Purely Diamonds, iflas koruma başvurusunda bulunarak finansal sıkıntılarını resmileştirdi. 40 yılı aşkın geçmişe sahip marka için kurtarma süreci başlatıldı.

1979’DAN BUGÜNE UZANAN HİKAYE

1979 yılında usta kuyumcu Stephen Tyler tarafından kurulan şirket, özellikle el yapımı nişan yüzükleri ve alyans tasarımlarıyla tanınıyordu. Londra ve Manchester’daki mağazalarıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaşan marka, sektörde önemli bir yer edinmişti.

SEKTÖR DEVLERİYLE ÇALIŞTI

Purely Diamonds, yıllar içinde De Beers, Beaverbrooks ve Goldsmiths gibi büyük mücevher markalarıyla iş birlikleri gerçekleştirdi.

AMAÇ: KAPATMAK DEĞİL KURTARMAK

Şirketin yönetimi, Antony Batty & Co bünyesinden atanan bağımsız yöneticiler tarafından yürütülüyor. Süreçte öncelikli hedefin markayı tamamen kapatmak yerine yeniden yapılandırmak ya da yatırımcı bularak faaliyetlerini sürdürmek olduğu belirtiliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM BASKISI

Son yıllarda İngiltere’de perakende sektörü önemli bir değişimden geçiyor. Artan maliyetler, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve online alışverişin hızla yaygınlaşması, özellikle fiziksel mağazalara dayalı geleneksel markaları zor durumda bırakıyor.

GELENEKSEL MAĞAZALAR İÇİN ZOR DÖNEM

Uzmanlara göre, dijitalleşmeye ayak uyduramayan ve artan giderlerle mücadele eden birçok köklü marka benzer risklerle karşı karşıya. Purely Diamonds’ın durumu da bu dönüşümün sektörde yarattığı baskının son örneklerinden biri olarak gösteriliyor.