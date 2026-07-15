Yaklaşık 40 yıldır ABD'de faaliyet gösteren Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, Norcross ve Kennesaw'daki mağazalarının yanı sıra dağıtım merkezini de kapatırken, 16 Temmuz itibarıyla tasfiye satışlarına başlayacağını duyurdu.
40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
ABD'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını ve dağıtım merkezini kapatma kararı aldı. Şirket tasfiye satışlarına hazırlanırken, uzmanlar mobilya sektöründeki daralmanın konut piyasasındaki durgunluk ve düşen tüketici talebinden kaynaklandığını belirtiyor.Dilek Taşdemir
İKİ MAĞAZA VE DAĞITIM MERKESİ KAPANIYOR
Dünya'nın haberine göre, 1986 yılında "Underpriced Furniture" adıyla kurulan şirket, daha sonra Georgia Furniture Mart markasıyla faaliyetlerini sürdürdü. Alınan kararla birlikte şirketin fiziksel mağazaları ve satış operasyonlarını destekleyen dağıtım merkezi de faaliyetlerini sonlandıracak.
Şirketin kurucusu Michael Hall, müşterilerine teşekkür ederek, birlikte kurulan ilişkilerin ve anıların her zaman hatırlanacağını söyledi.
TASFİYE SATIŞLARI BAŞLIYOR
Şirket, 16 Temmuz itibarıyla mağazalarında geniş kapsamlı tasfiye kampanyası başlatacak. Mobilya ve ev ürünlerinde önemli indirimler uygulanacağı belirtildi.
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR
Uzmanlara göre sektörde art arda yaşanan kapanışların en önemli nedenleri; konut satışlarındaki yavaşlama, yüksek mortgage faizleri, artan enflasyon, gümrük tarifeleri ve lojistik maliyetleri.
Son iki yılda Value City Furniture, American Signature Furniture, Circle Furniture, Metro Mattress, American Mattress ve 5th Avenue Furniture gibi birçok köklü zincir de mağazalarını kapattı veya faaliyetlerini sonlandırdı.
Sektör temsilcileri, konut piyasasında beklenen canlanmanın yaşanmaması halinde yeni mağaza kapanışlarının da gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.