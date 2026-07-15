Yeniçağ Gazetesi
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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

ABD'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını ve dağıtım merkezini kapatma kararı aldı. Şirket tasfiye satışlarına hazırlanırken, uzmanlar mobilya sektöründeki daralmanın konut piyasasındaki durgunluk ve düşen tüketici talebinden kaynaklandığını belirtiyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 1

Yaklaşık 40 yıldır ABD'de faaliyet gösteren Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, Norcross ve Kennesaw'daki mağazalarının yanı sıra dağıtım merkezini de kapatırken, 16 Temmuz itibarıyla tasfiye satışlarına başlayacağını duyurdu.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 2

İKİ MAĞAZA VE DAĞITIM MERKESİ KAPANIYOR

Dünya'nın haberine göre, 1986 yılında "Underpriced Furniture" adıyla kurulan şirket, daha sonra Georgia Furniture Mart markasıyla faaliyetlerini sürdürdü. Alınan kararla birlikte şirketin fiziksel mağazaları ve satış operasyonlarını destekleyen dağıtım merkezi de faaliyetlerini sonlandıracak.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 3

Şirketin kurucusu Michael Hall, müşterilerine teşekkür ederek, birlikte kurulan ilişkilerin ve anıların her zaman hatırlanacağını söyledi.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 4

TASFİYE SATIŞLARI BAŞLIYOR

Şirket, 16 Temmuz itibarıyla mağazalarında geniş kapsamlı tasfiye kampanyası başlatacak. Mobilya ve ev ürünlerinde önemli indirimler uygulanacağı belirtildi.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 5

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uzmanlara göre sektörde art arda yaşanan kapanışların en önemli nedenleri; konut satışlarındaki yavaşlama, yüksek mortgage faizleri, artan enflasyon, gümrük tarifeleri ve lojistik maliyetleri.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 6

Son iki yılda Value City Furniture, American Signature Furniture, Circle Furniture, Metro Mattress, American Mattress ve 5th Avenue Furniture gibi birçok köklü zincir de mağazalarını kapattı veya faaliyetlerini sonlandırdı.

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40 yıllık mobilya devi tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Resim: 7

Sektör temsilcileri, konut piyasasında beklenen canlanmanın yaşanmaması halinde yeni mağaza kapanışlarının da gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.

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