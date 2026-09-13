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Memleketi Ardahan'dan öğretmenlik yapmak için yola çıkan Orhan Bozyiğit, meslek hayatının en özel dönemlerinden birini 1983 yılında ikinci görev yeri olan Şanlıurfa'nın Havşanlı köyünde yaşadı.

Kırsalda elektrik ve suyun olmadığı, ulaşımın zor şartlarda sağlandığı dönemde köye gelen genç öğretmen, taştan örülü okul binasında kısıtlı imkanlarla görev yaptı.

İlk günlerde şartların zorluğunu düşünen Bozyiğit'in bu endişesi, Havşanlı halkının samimi ve sıcak yaklaşımıyla kısa sürede yerini güçlü bir bağa bıraktı.

Köylülerle kurduğu dostluk sayesinde zorlu şartları geride bırakan Orhan Öğretmen, Havşanlı'da görev yaptığı sırada hayatını da sevdiği kadınla birleştirdi.

YILLAR GEÇSE DE GÖNÜL BAĞI HİÇ KOPMADI

Daha sonra tayini çıkan Bozyiğit, 4 yılın ardından Havşanlı'dan ayrıldı. Ancak aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen Orhan Öğretmen ile köy halkı arasındaki iletişim ve gönül bağı hiç kopmadı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan Bozyiğit, meslek hayatı boyunca binlerce öğrenci yetiştirdikten sonra emekliye ayrıldı.

Emekliliğinin ardından gençliğinin önemli bir bölümünü geçirdiği Havşanlı'yı yeniden görme isteği ağır bastı. Eşiyle birlikte köye giden Bozyiğit, yıllar içinde değişen Havşanlı ile karşılaştı.

Köyün altyapısı yenilenmiş, yerleşim büyümüştü. Ancak onu geçmişe götüren en önemli yer, yıllar önce ders verdiği eski taş okul oldu. Orhan Bozyiğit, okulun bahçesinde yıllar önce sıralarında oturan öğrencileriyle yeniden bir araya geldi.

Bir zamanlar çocuk olan öğrencileri büyümüş, aile kurmuş, hatta torun sahibi olmuştu. 40 yıllık hasret, eski taş okulun bahçesinde yaşanan kucaklaşmalarla sona erdi.

Orhan Öğretmen ve eşi daha sonra yıllar önce kaldıkları eski evi ve hatıralarla dolu sokakları tek tek ziyaret etti.

Öğretmenin görev yaptığı yıllarda yaşları nedeniyle kendisini görme fırsatı bulamayan Havşanlı sakinleri de Orhan Hoca'yı yıllar boyunca anlatılan hatıralardan tanıdı. Köyde anlatılan güzel hikayeler, onu hiç görmeyenlerin bile öğretmene karşı sevgi ve saygı duymasını sağladı.

1 GÜNLÜK ZİYARET 15 GÜNE UZADI

Orhan Öğretmen ve ailesi, Havşanlı'ya ilk etapta yalnızca 1 günlük ziyaret planladı. Ancak köy sakinlerinin gösterdiği misafirperverlik, geçmiş günlere ilişkin sohbetler ve yıllar sonra yeniden kurulan dostluk, ziyaretin süresini değiştirdi.

Köylülerin ısrarı üzerine Bozyiğit ailesinin Havşanlı'daki ziyareti 15 güne uzadı. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, öğretmenlik mesleğinin toplum hayatında bıraktığı kalıcı izi bir kez daha ortaya koydu.

40 yılın ardından öğrencilerini ziyaret eden Orhan Bozyiğit, Havşanlı'ya geldiği dönemi anlattı. Bozyiğit, 1983 yılında köye geldiğinde elektrik ve su olmadığını, okulun kerpiçten yapılmış bir yapı olduğunu belirterek, daha sonra taştan yapılan okula geçtiklerini söyledi.

İlk geldiğinde şartlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Bozyiğit, köy halkının sıcak ilgisinin kendisini rahatlattığını belirtti.

O dönemde 60'ın üzerinde öğrencisinin bulunduğunu, 40 öğrencinin ise birinci sınıfta olduğunu anlatan Bozyiğit, ilkokula gelen öğrencilerin Türkçe bilmediğini söyledi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlamak için özveriyle çalıştıklarını belirten Bozyiğit, 40 yıl sonra öğrencilerini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bozyiğit, "3 yıldır emekliyim, 44 yıl çalıştıktan sonra ilk ziyaretimi bu köye yaptım. Çünkü en çok bende iz bırakan köy bu köy oldu. En sevdiğim köy de bu köydür, köy halkıdır. Onlar beni sevgileriyle bağrına bastı, ben de onları ziyarete geldim. Şükürler olsun çok mutluyum." dedi.

Köy sakinlerinden Ali Sağır ise Orhan Öğretmeni karşısında görünce gözyaşlarını tutamadığını söyledi. 40 yıl sonra ilkokul öğretmenlerinin köye gelmesiyle bayram yaşadıklarını belirten Sağır, Bozyiğit ve eşinin 8 gündür köyde olduğunu, öğrencileri olarak öğretmenlerini evlerinde ağırlamak için sıraya girdiklerini anlattı.

Sağır, öğretmenini karşısında gördüğü anda yaşadığı duyguyu, "Öğretmenimi karşımda görünce sanki rahmetlik babamı görmüş gibi sevindim. Sarıldım, ağladım." sözleriyle anlattı.

Köy sakinlerinden Eyyüp Dal da Orhan Bozyiğit'in yıllar önce Ardahan'dan ideallerini ve memleket sevgisini yanına alarak köye geldiğini söyledi.

Köyde o dönemde su ve elektrik olmadığını, yolların da düzgün olmadığını belirten Dal, köylülerin öğretmeni sahiplenmesi ve öğretmenin eğitime olan sevgisinin güzel hatıralar ortaya çıkardığını ifade etti.

Dal, "Öğretmenliğin sadece sınıfta ders anlatmak olmadığını, insan hayatında iz bırakmak olduğunun en güzel örneklerinden bir tanesi." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Demirdal ise Orhan Öğretmenin kendilerine geldiğinde 7 yaşında olduklarını, bugün ise 50 yaşında olduklarını belirterek, "Hissettiğimiz şey anlatılmaz, yaşanması gereken bir duygudur." ifadelerini kullandı.