Alman milli takımının eski futbolcusu Lukas Podolski, çocukluk hayali olan Gornik Zabrze formasıyla Polonya Kupası’nı kazanarak aktif futbolculuk kariyerini resmen noktaladı.

Polonya Kupası finalinde Rakow Czestochowa ile karşılaşan Gornik Zabrze, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü. 2021 yılında çocukluk aşkı olan Gornik Zabrze’ye transfer olan 40 yaşındaki Podolski, final mücadelesinin 89. dakikasında oyuna dahil oldu.



54 YILLIK KUPA HASRETİ SON BULDU

Bu zafer, Gornik Zabrze’nin tarihinde de büyük bir öneme sahip. Kulüp, 1972 yılından sonra ilk kez Polonya Kupası’nı kazandı ve aynı zamanda tüm resmi turnuvalarda 38 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.

GORNIK ZABRZE PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, 2021 yılında transfer olduğu Polonya ekibinde toplam 132 maça çıkan Podolski, 25 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.



PODOLSKİ’DEN ULUSLARARASI BAŞARILAR

Profesyonel kariyeri boyunca birçok ülkede forma giyen Lukas Podolski, bu son zaferle birlikte 5 farklı ülkede 5 yerel kupa kazanmış oldu.