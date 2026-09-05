Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Hırvatistan Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

MODRİC YENİDEN KADRODA

Serie A ekibi Milan'da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki Luka Modric, açıklanan kadroda kendine yer buldu. Deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Hırvatistan Milli Takımı formasını bugüne kadar 202 kez giyen Luka Modric, bu karşılaşmalarda 29 gole imza attı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmış, takımın başına Slaven Bilic getirilmişti. Yeni teknik heyetin açıkladığı ilk aday kadrolardan birinde de Modric'e yeniden görev verildi.