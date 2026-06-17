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Kaynak: İHA



Kurtalan ilçesinde mercimek hasadının yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde, tarlada çalışan Yakup Büyükdere için ailesi duygulandıran bir kutlama hazırladı.

18 yaşına basan Yakup Büyükdere, babası ve kuzenleriyle birlikte tarlada alın teri döktüğü sırada, abisi Faruk Büyükdere’nin sürpriziyle karşılaştı.

Hasat esnasında verilen kısa çay molasını fırsat bilen Faruk Büyükdere, otomobilinden çıkardığı doğum günü pastasıyla kardeşini şaşırttı.

Kavurucu sıcakların altında, traktörlerin ve biçerdöverin arasında gerçekleşen bu mütevazı kutlama, tarladaki çalışma azmini neşeli bir ana dönüştürdü. Pastasının mumlarını tarlada üfleyen genç çiftçi Yakup Büyükdere, ailesinin bu düşünceli davranışı karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Tarladaki emeklerine mola vererek bu özel günü kutlayan Büyükdere ailesi, zorlu mesaiye tatlı bir anı eklemiş oldu.