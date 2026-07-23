40 derecede bile beyran kuyruğu

Kış aylarında daha çok soğuk algınlığı yaşayanların beyranı tercih ettiğini ancak yaz döneminde de ilginin azalmadığını ifade eden Çetin, "Vatandaşlar tarafından dört mevsim tüketilen beyrana yoğun talep var. Sıcak havalara rağmen hem yerli hem de yabancı turistler gelip tadına bakıyor. Beğenilerini dile getirip memnuniyetlerini ifade ediyorlar" diye konuştu.