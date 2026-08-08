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Kaynak: DHA

İlçenin Adabucak Mahallesi'nde vatani görevini yapmak için askere gidecek olan Seracettin Şanverdi için arkadaşları oto yıkama dükkanında eğlence düzenledi. Şanverdi'yi tazyikli suyla yıkayıp üzerine köpük döken arkadaşları daha sonra örf ve adetler gereği eline kına yaktı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede renkli görüntüler oluştu.

Adabucak Mahalle Muhtarı Hasan Şanverdi, askere gidecek gençlere çeşitli eğlenceler düzenlediklerini söyledi. Şanverdi, "Hava 40 derece olduğu için köpüklü ve tazyikli suyla güzel bir eğlence gerçekleştirdik” dedi.

Vatani görevi için bugün Çanakkale'ye yola çıkan Seracettin Şanverdi de düzenlenen eğlence nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür ederek, “Çok eğlenceli bir geceydi” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fayad Şanverdi (39) ise sıcak havaya rağmen eğlencenin oldukça keyifli geçtiğini belirterek farklı mahallelere de yapılmasını tavsiye etti.