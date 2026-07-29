40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor

VERİMDEN MEMNUN OLAN ÜRETİCİLER PAZARA SEVKİYATI SÜRDÜRÜYOR

Yaklaşık 15 yıldır bölgede tarımla uğraşan üretici Muhammed Çetin, iki aylık yetiştirme sürecinin ardından başlayan biber hasadında verimden memnun olduklarını belirtti. Sabah 06.00'dan akşam saatlerine kadar zorlu şartlarda çalıştıklarını vurgulayan Çetin, iklim koşullarının biberlerin kalitesini ve iriliğini artırdığını söyleyerek ürünleri Erzurum, Van, Batman, Bingöl ve Siirt başta olmak üzere birçok kente gönderdiklerini ifade etti.