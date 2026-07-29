Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor

40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor

Türkiye'nin en büyük 3'üncü ekilebilir alanı olan Muş Ovası'nda kavurucu yaz sıcaklarına rağmen biber hasadı aralıksız sürüyor. Büyük emeklerle toplanan ve kendine has aromasıyla yoğun ilgi gören Muş biberi, tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

Kaynak: İHA
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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 1

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda, termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı aşırı sıcaklara rağmen tarım işçilerinin zorlu mesaisi devam ediyor. Harman köyünde ilkbaharda ekimi yapılan biberler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren üreticiler ve işçiler tarafından özenle toplanıyor.

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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 2

KAVURUCU SICAKTA GÜN BOYU HASAT MESAİSİ

Gün boyunca güneşin altında süren çalışmalarda toplanan Muş biberleri, boyutlarına göre ayrılarak kasalanıyor. Büyük emekle yetiştirilen ürünler; başta Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollere naklediliyor. Gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı sayesinde kendine has lezzet, kalite ve belirgin bir aroma kazanan Muş biberi, pazarlarda büyük talep görüyor.

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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 3

VERİMDEN MEMNUN OLAN ÜRETİCİLER PAZARA SEVKİYATI SÜRDÜRÜYOR

Yaklaşık 15 yıldır bölgede tarımla uğraşan üretici Muhammed Çetin, iki aylık yetiştirme sürecinin ardından başlayan biber hasadında verimden memnun olduklarını belirtti. Sabah 06.00'dan akşam saatlerine kadar zorlu şartlarda çalıştıklarını vurgulayan Çetin, iklim koşullarının biberlerin kalitesini ve iriliğini artırdığını söyleyerek ürünleri Erzurum, Van, Batman, Bingöl ve Siirt başta olmak üzere birçok kente gönderdiklerini ifade etti.

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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 4

EKMEK MÜCADELESİ GÜNEŞİN ALTINDA DEVAM EDİYOR

Aşırı sıcaklara karşı şapka ve çeşitli önlemlerle korunmaya çalıştıklarını belirten tarım işçilerinden Samet Tuncer ise günde 12 saati bulan zorlu mesailerini aktardı. Tuncer; biberin yanı sıra patlıcan ve salatalık da topladıklarını, zorlu şartlara rağmen aile ekonomilerine katkı sunmak ve geçimlerini sağlamak adına alın teri dökmeye devam ettiklerini dile getirdi.

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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 5
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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 6
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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 7
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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 8
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40 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi: Muş Ovası'nda üretilen lezzet tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor - Resim: 9
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