40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır

Cebelitarık’taki Vanguard Mağarası'nda 40 bin yıldır kum tabakalarıyla mühürlü kalmış gizli bir bölme, Neandertallerin bilinmeyen yaşam pratiklerine dair somut kanıtlar sundu
Arkeologlar, denizden kilometrelerce uzaktaki bu kapalı odada bulunan yabancı nesnelerin, tarih öncesi ritüellere işaret ettiğini bildirdi.
Cebelitarık’taki Gorham Mağara Kompleksi'nin bir parçası olan Vanguard Mağarası’nda yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasında heyecan uyandıran bir keşfe imza atıldı.
Bilim insanları, yaklaşık 40 bin yıl önce kumla dolarak tamamen mühürlenen ve bugüne kadar hiç bozulmadan kalan 13 metrelik yeni bir oda tespit etti.