40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır

Prof. Clive Finlayson (Gibraltar National Museum Müdürü):

"Bu oda gerçek bir zaman kapsülü niteliğinde. Kumun altına hapsolmuş bu boşluk, 40 bin yıldır kimse tarafından ziyaret edilmedi. Bulduğumuz deniz kabuğu, o dönemde denizden oldukça uzak olan bu noktaya birileri tarafından kasıtlı olarak getirilmişti. Bu durum, odanın sadece barınak değil, özel bir amaçla kullanıldığını kanıtladı."