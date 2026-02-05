Yeniçağ Gazetesi
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLUĞUNA DEVAM TALEBİ
40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır

Cebelitarık’taki Vanguard Mağarası'nda 40 bin yıldır mühürlü kalan gizli bir bölme ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Oda içerisinde bulunan deniz kabukları, Neandertallerin bilinmeyen sembolik ritüellerine dair somut kanıtlar sağladı.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 1

Cebelitarık’taki Vanguard Mağarası'nda 40 bin yıldır kum tabakalarıyla mühürlü kalmış gizli bir bölme, Neandertallerin bilinmeyen yaşam pratiklerine dair somut kanıtlar sundu

Arkeologlar, denizden kilometrelerce uzaktaki bu kapalı odada bulunan yabancı nesnelerin, tarih öncesi ritüellere işaret ettiğini bildirdi.

Cebelitarık’taki Gorham Mağara Kompleksi'nin bir parçası olan Vanguard Mağarası’nda yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasında heyecan uyandıran bir keşfe imza atıldı.

Bilim insanları, yaklaşık 40 bin yıl önce kumla dolarak tamamen mühürlenen ve bugüne kadar hiç bozulmadan kalan 13 metrelik yeni bir oda tespit etti.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 2

MÜHÜRLÜ ODADA BULUNAN SIRA DIŞI İZLER

Mağaranın derinliklerinde yer alan bu "zaman kapsülü" niteliğindeki odada, vaşak, sırtlan ve kızıl akbaba kemiklerine rastlandı.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 3

Ancak araştırmacıları en çok şaşırtan bulgu, o dönemde kıyı şeridinden oldukça uzak bir noktada bulunan bu izole odaya getirilmiş olan büyük bir deniz kabuğu (dog whelk) oldu.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 4

Hiçbir doğal yolla oraya ulaşması mümkün olmayan bu nesnenin, Neandertaller tarafından bilinçli bir şekilde taşındığı kaydedildi.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 5

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ANALİZLER

Keşfin ardından açıklamalarda bulunan uzmanlar, bulguların Neandertallerin sadece hayatta kalma odaklı canlılar olmadığını, aynı zamanda sembolik düşünce yapısına sahip olduklarını vurguladı.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 6

Prof. Clive Finlayson (Gibraltar National Museum Müdürü):

"Bu oda gerçek bir zaman kapsülü niteliğinde. Kumun altına hapsolmuş bu boşluk, 40 bin yıldır kimse tarafından ziyaret edilmedi. Bulduğumuz deniz kabuğu, o dönemde denizden oldukça uzak olan bu noktaya birileri tarafından kasıtlı olarak getirilmişti. Bu durum, odanın sadece barınak değil, özel bir amaçla kullanıldığını kanıtladı."

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 7

Dr. Stewart Finlayson (Arkeolog):

"Sırtlan ve vaşak gibi yırtıcıların kemikleri mağaranın hayvanlar tarafından kullanıldığını gösterse de, duvarlardaki kazıma izleri ve o deniz kabuğu, insan türünün buradaki varlığını mühürledi. Bu, onların dünyasına açılan çok nadir bir penceredir."

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 8

KARANLIK RİTÜELLERİN İZİNDE

Bilimsel araştırmalar, Neandertallerin ölülerini gömdüğünü ve çeşitli süs eşyaları kullandığını zaten ortaya koymuştu.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 9

Ancak Vanguard Mağarası'ndaki bu izole oda, bu insansı türün "kutsal" veya "ritüelistik" alanlar belirleme eğiliminde olduğuna dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 10

Odanın tavanındaki karbon izleri ve zemin yapısı, alanın kısa süreli ama belirli bir amaç doğrultusunda kullanıldığını teyit etti.

40 bin yıllık yasaklı bölge… Derinliklerindeki sır - Resim: 11
