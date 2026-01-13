Üniversitelerde “3 yıl” iddiası neden gündemde?

“4 yıllık üniversiteler 3 yıla düşüyor” iddiası son günlerde hem öğrenciler hem de akademi dünyasında sıkça konuşulmaya başladı. İlk bakışta kulağa radikal gelen bu değişikliğin arkasında ise, üniversite sistemini baştan sona etkileyecek yeni bir eğitim modeli bulunuyor.

Ancak konuşulanlar, basit bir “süre kısaltma”dan çok daha fazlasına işaret ediyor.



YÖK’ün masasında ne var? Akademik takvim değişiyor

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) gündemindeki düzenleme, lisans eğitimini tamamen 3 yıla indirmekten ziyade, akademik takvimin yeniden yapılandırılmasını hedefliyor. Buna göre üniversitelerde yılda iki dönem yerine üç dönemlik (trimester) bir sistem uygulanması planlanıyor. Bu da eğitimin daha yoğun, daha sık aralıklarla ilerlemesi anlamına geliyor.



Dersler azalıyor mu?

Bu modelde ders sayısı azalıyor mu? Hayır. Tam tersine, 4 yıllık lisans programlarında geçerli olan 240 AKTS’lik ders yükü korunuyor. Yani öğrenciler daha az ders değil, aynı dersi daha kısa sürede tamamlamış olacak. Eğitim süresi kısalırken, tempo belirgin biçimde artıyor.



Herkes için zorunlu mu? İşte kritik detay

Bu noktada kritik bir detay öne çıkıyor:

Yeni sistemin zorunlu değil, isteğe bağlı olması bekleniyor. Yani herkes otomatik olarak 3 yılda mezun olmayacak. Daha yoğun bir takvimi kabul eden, akademik olarak başarılı olan öğrenciler için erken mezuniyet yolu açılacak.



Yaz tatilleri kısalabilir mi? Kulislere yansıyan senaryolar

Ancak bu yoğunluk, başka değişimleri de beraberinde getiriyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, üç dönemli sistemde yaz tatilleri ciddi biçimde kısalabilir. Bazı senaryolarda tatil süresinin bir aya kadar düşebileceği konuşuluyor. Ders, sınav, proje ve uygulamaların yıl içine daha sıkıştırılmış şekilde yayılması planlanıyor.



Her bölüm bu sisteme uygun mu?

Peki her bölüm için geçerli mi?

İşte asıl merak edilen soru bu. Modelin tüm lisans programlarını kapsayıp kapsamayacağı henüz net değil. Özellikle tıp fakülteleri gibi klinik uygulaması ağır, akreditasyon süreçleri sıkı olan bölümlerde bu sistemin uygulanmasının zor olduğu ifade ediliyor. Buna karşılık sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme gibi alanların ilk etapta pilot uygulama kapsamına girebileceği konuşuluyor.



Staj ve uygulamalı eğitim de genişliyor

YÖK’ün üzerinde durduğu bir diğer başlık ise uygulamalı eğitim. Yeni modelle birlikte “7+1” veya “6+2” gibi, öğrencilerin daha uzun süre işyeri ve staj temelli eğitim almasını sağlayan sistemlerin yaygınlaştırılması da gündemde. Bu da üniversite–iş dünyası bağının güçlendirilmesi hedefinin bir parçası olarak görülüyor.



Takvim ne zaman netleşecek?

Zamanlama konusu ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kulislerde, yeni sistemin 2026–2027 akademik yılına yetiştirilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Ancak kapsam, bölümler ve geçiş şartları netleşmeden kesin bir takvim açıklanmış değil.



Sonuç: Süre değil, sistem değişiyor

Tüm bu başlıklar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo şu:

Bu düzenleme, “üniversiteler 3 yıla düşüyor” gibi basit bir değişiklik değil. Asıl hedef, aynı eğitimi daha yoğun bir takvimle tamamlayabilme seçeneği sunmak.

Şimdi gözler şu sorularda:

Kimler bu sistemi tercih edebilecek?

Hangi bölümler kapsamda olacak?

Ve en önemlisi, bu yoğun tempo herkes için gerçekten sürdürülebilir mi?

Yanıtlar netleştiğinde, üniversite hayatı bildiğimiz hâlinden oldukça farklı bir yere evrilebilir.