Üniversitelerin üç yıla düşürülmesi fikri, ilk bakışta pratik, verimli ve hatta “çağın ruhuna uygun” bir reform gibi sunuluyor. Daha az sürede mezuniyet, daha hızlı iş gücüne katılım, daha dinamik bir ekonomi… Kâğıt üzerinde kulağa hoş gelen bu başlıklar, aslında uzun süredir yükseköğretimi bir kamusal hak ve entelektüel alan olmaktan çıkarıp bir hızlandırılmış sertifika programına dönüştürme eğiliminin son halkası gibi duruyor. İronik olan şu ki, herkesi üniversite öğrencisi yapmak yetmiyor; bir de mümkün olan en kısa sürede mezun edip, aynı anda, aynı sokaklara iş aramaya göndermek gerekiyor. Çünkü belli ki asıl ihtiyaç duyulan şey nitelikli bireyler değil, yoğun bir sessizlik.

Akademi mensuplarının önemli bir kısmı bu öneriye temkinli yaklaşıyor. Eğitim fakültelerinden sosyal bilimlere, mühendislikten tıbba kadar geniş bir yelpazede dile getirilen ortak kaygı, sürenin kısalmasının yalnızca ders sayısını değil, düşünme, tartışma ve derinleşme imkânlarını da törpüleyeceği yönünde. Üniversite, salt mesleki beceri kazandıran bir kurum değil; en azından tarihsel olarak böyleydi. Bir öğrencinin dört yıl boyunca yalnızca derslere değil, kütüphaneye, kampüs tartışmalarına, öğrenci kulüplerine ve bazen de “hiçbir işe yaramıyor gibi görünen” düşünsel dolambaçlara maruz kalması, onu üniversiteli yapan şeydi. Üç yıla sıkıştırılmış bir eğitim ise bu dolambaçları gereksiz bir lüks olarak görüyor.

Ancak meselenin sadece akademik kaliteyle sınırlı olmadığı açık. Türkiye’de üniversiteleşme süreci uzun zamandır nicelik üzerinden yürüyor. Daha çok üniversite, daha çok bölüm, daha çok mezun… Bu genişleme, genç nüfusun taleplerine cevap vermek kadar, onları belirli bir süreliğine sistemin içinde tutmanın da bir yolu oldu. Üniversite, işsizliğin ertelendiği, toplumsal gerilimlerin geçici olarak askıya alındığı bir alan işlevi gördü. Şimdi bu alanın süresini kısaltmak, aslında erteleme süresini de kısaltmak anlamına geliyor. Mezuniyet hızlanıyor ama istihdam aynı hızda artmıyorsa, ortaya çıkan şey yalnızca daha erken yaşta yaşanan bir hayal kırıklığı oluyor.

Bazı akademisyenler, bu durumun üniversite diplomasının zaten aşınmış olan değerini daha da düşüreceğini savunuyor. Dört yılın bile “fazla” bulunduğu bir ortamda, üniversite mezunu olmanın toplumsal karşılığı giderek belirsizleşiyor. Diploma, bilgi ve yetkinliğin değil, bir süreci tamamlamış olmanın belgesi hâline geliyor. Üç yıl, bu süreci daha da mekanikleştiriyor. Dersler yoğunlaştırılıyor, ölçme-değerlendirme daha yüzeysel hâle geliyor, öğrencinin hata yapma ve o hatadan öğrenme ihtimali azalıyor. Oysa akademik gelişim, tam da bu “verimsiz” anlarda gerçekleşir.

İşin ironik tarafı, bu reformun gençlerin lehineymiş gibi sunulması. Daha erken mezun ol, hayata daha çabuk atıl, zaman kaybetme… Peki ama hangi hayat? Hangi iş piyasası? Akademi dışından bazı uzmanlar bile, mevcut ekonomik koşullarda üniversite mezunu işsizliğinin yapısal bir sorun hâline geldiğini kabul ediyor. Üç yıl sonunda mezun olan gençler, dördüncü yılın sonunda değil belki ama beşinci, altıncı yılın sonunda yine aynı soruyla baş başa kalacak: “Şimdi ne olacak?” Tek fark, bu soruyla daha erken yaşta ve daha kalabalık bir şekilde yüzleşmeleri.

Burada “yoğun sessizlik” kavramı anlam kazanıyor. Üniversiteler, tüm sorunlarına rağmen, gençlerin ses çıkardığı, itiraz ettiği, soru sorduğu mekânlardı. Süre kısaldıkça bu seslerin alanı da daralıyor. Daha hızlı geçen bir üniversite hayatı, daha az örgütlenme, daha az tartışma ve daha az kamusal görünürlük demek. Mezuniyet sonrası ise bireysel hayatta kalma mücadelesi başlıyor. İş arayan, borç ödeyen, geçim derdiyle boğuşan bireylerin sessizliği, kalabalık ama etkisiz bir sessizliktir. Ne itiraz üretir ne de alternatif.

Sonuç olarak üniversitelerin üç yıla düşürülmesi, teknik bir eğitim reformundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu öneri, üniversiteyi ne olarak gördüğümüzle ilgili temel bir tercihin göstergesi. Eğer üniversiteyi sadece “hızlıca mezun olunan bir ara durak” olarak tanımlarsak, üç yıl bile uzun sayılabilir. Ama üniversiteyi düşünmenin, sorgulamanın ve gecikmenin meşru olduğu bir alan olarak görüyorsak, mesele süre değil, niyettir. Görünen o ki, asıl hedef gençleri hızlandırmak değil; onları daha erken bir sessizliğe alıştırmak. Ve bu sessizlik, sanıldığı kadar masum değil.