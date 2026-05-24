Irak'ta Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, havalimanında gece uçuşlarının başladığını duyurdu.

Bu gelişmenin limanın hizmet kalitesini artırma ve performansını geliştirme kapsamında yapıldığını belirten Samed, haftada 3 gece uçuşunun Kerkük- İstanbul seferi olacağını söyledi.

İlk gece uçuşunun da Kerkük- İstanbul seferi olduğuna işaret eden Samed, bu gelişmeyle limandaki sefer sayısının arttığına da parmak basıldı.

Samed, günlük uçuş sayısının artırılması ve yolculara günün her saatinde daha esnek seyahat seçeneklerinin sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.