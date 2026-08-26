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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Arnavutköy’de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman, devrilen kale direğinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken yapılan kontrollerde ayağında ve bacağında kırıklar tespit edildi.

Olay, 20 Ağustos Perşembe günü İslambey Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla top oynayan çocukların bulunduğu sırada kale direğine asılan bir çocuğun üzerine top geldi.

Topun etkisiyle dengesini kaybederek öne doğru düşen çocuğun hareketiyle sabitlenmediği belirtilen kale direği, o sırada yakında bulunan 4 yaşındaki Ediz Eren’in üzerine devrildi.

Kale direğinin devrilmesiyle 4 yaşındaki Ediz Eren’in yaralandığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

“DEMİR KALE BACAĞININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ”

Oğlunun yaşadığı olayı anlatan baba Gürkan Erman, kale direğinin sabitlenmemiş olmasının kazaya neden olduğunu ileri sürdü. Erman, “4 yaşındaki oğlum Ediz Eren, demir kale sabitlenmediği için bacağının üstüne demir kale düşüyor. Kalenin düşmesiyle birlikte çocuğun ayağında bir travma kırık oluşuyor. Bu hastane kayıtları ile tespit edildi” dedi.

Çocuğunun tedavisinin sürdüğünü belirten Erman, oğlunun ayağının alçıya alındığını ve yaklaşık 1,5-2 ay bu şekilde kalacağını söyledi.

AİLE OKULDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından okuldan şikayetçi olduklarını belirten baba Erman, okul içerisinde bulunan bir öğretmenin olay sırasında durumu fark ederek çocukları bahçeden çıkardığını aktardı.

Erman, olayda ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek sürecin adli olarak devam ettiğini söyledi.

“İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez, böyle şeyler yaşanmaz. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz maalesef üzgünüz” diyen Erman, okul bahçesindeki kale direklerinin mutlaka sabitlenmesi gerektiğini vurguladı. Yaşanan olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.