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Kaynak: AA / DHA / İHA

Afyonkarahisar'da oyun oynarken sürgülü demir kapıya kafasını sıkıştıran 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Olay, Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürgülü demir kapıda oynayan küçük çocuğun kafası kapının köşesine sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel bir aparat kullanarak kapının sıkışan bölümünü dikkatlice genişletti.

Titizlikle yürütülen çalışmanın ardından 4 yaşındaki çocuk bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kurtarma çalışması sırasında büyük korku yaşayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri bir yandan sakinleştirirken bir yandan da kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Olayın ardından sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşadığı korku yüzüne yansıdı.