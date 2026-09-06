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Kaynak: İHA

Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen 24 genç, Erasmus+ programı çatısı altında Kilis'te bir araya geldi. Kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar, Türkiye-Suriye sınır hattına sıfır noktada yer alan bağlarda kentin tescilli lezzeti Horoz Karası üzümünün hasat sürecine katıldı.

GELENEKSEL KURUTMA SÜREÇLERİNİ YERİNDE ÖĞRENDİLER

Üzüm bağlarında yerel üreticilerle birlikte çalışan yabancı ve Türk gençler, Horoz Karası üzümünün dalından nasıl toplanacağını öğrendikten sonra bağ bozumu gerçekleştirdi. Hasadın ardından toplanan ürünlerin özel alanlara serilmesi ve kurutulması aşamalarını da uygulamalı olarak takip eden katılımcılar, yöresel tarım teknikleri hakkında bilgi edindi.

"SINIRLARI KALDIRIP BİR ARAYA GELDİK"

Proje sorumlusu Halil Karaca, etkinliğin amacının Kilis’in kültürel ve tarımsal değerlerini uluslararası alanda tanıtmak olduğunu belirterek, "Erasmus+ programı kapsamında 4 ülkeden gelen katılımcılarımızla birlikte Horoz Karası üzümünün toplama ve kurutma aşamalarındayız. Sınırları kaldırıp 24 katılımcıyla hep birlikte bu deneyimi paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Farklı coğrafyalardan gelen gençlerin sınır hattında ortak bir etkinlikte buluşmasının kültürlerin kaynaşmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.