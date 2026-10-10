4 saatlik yol 54 dakikaya indi: İlk seferini tamamladı

Edirne'de üniversite eğitimi gören Birsu Kocayiğit, ailesinin yaşadığı Babaeski'ye gitmek için trene bindi. Kocayiğit, "Edirne'de üniversite okuyorum. Ailem Babaeski'de yaşadığı için bugün hem treni deneyimlemek hem de onların yanına gitmek için kullanıyorum. Daha önce Babaeski'de durak yoktu. Ailemin yanına yeni bir durak açıldığı için kolaylıkla gidebiliyorum. 19 dakika sürüyor. Gerçekten süreyi kısalttı. Benim için çok büyük kolaylık oldu. Sürekli gidip geleceğim artık" dedi. Lüleburgaz'daki akrabalarını ziyaret etmek için trene binen Serhat Mirin de "Lüleburgaz'a akrabalarımın yanına gidiyorum. Treni deneyimlemek için bindim.