Sivas'ın Divriği ilçesinde kurban kesimi öncesinde hareketli anlar yaşandı. Süleyman Polat ve ortaklarına ait olan büyükbaş kurbanlık tosun, kesilmek üzere bekletildiği mezbahanede aniden ipini kopararak kaçtı.

KOVALAMACA NEHİRDE SON BULDU

Mezbahaneden kaçtıktan sonra çevrede paniğe yol açan ve adeta ortalığı birbirine katan kurbanlık hayvanı yakalamak için sahipleri ve görevliler seferber oldu. Yaklaşık 4 saat boyunca süren uzun soluklu kovalamacanın ardından tosun, bölgedeki bir nehre düştü. Nehrin balçık zeminine saplanarak hareket kabiliyetini kaybeden hayvan durmak zorunda kaldı.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ, İŞ MAKİNESİYLE TAŞINDI

Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.