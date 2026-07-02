4 polisi darp etti: Genç kadını ezdi: Adli kontrol kaydıyla serbest kaldı

Ben bugün karakoldan arandım. Bir memur arkadaş, numarası bende var, savcı aratmış galiba. Hastaneyi aramışlar, bilgi alamamışlar. Beni aradılar. Numaramı vermiştim ben. Bana olayın ciddiyetini sordular, söyledim. Neden soruyorsunuz diye sorduğumda da ‘Savcı tutukluluk kararı için sizden bilgi almak istiyor’ dedi. Ben durumun ciddiyetini zaten belirttim. Belirtmeme rağmen ‘Tutuklayacaklar’ tarzında da benimle konuştular. Benim içim o yüzden rahattı. Ben o yüzden karakola gidip danışmadım, beni karakoldan bu tarz arandığım için. Çocuğu almaya gittikleri zaman 4 tane memur arkadaşa saldırmışlar. Çocuk alkol etkisindeydi ki zaten yanındaki reşit olmayan kız arkadaşı ifade verdiğinde çocuğun alkol aldığını söylüyor. Hatta ‘Yavaşla, bak bu kadar hızla gitme bu ara sokakta’ tarzında. Dediğim gibi çocuk alınırken memurlara saldırıyorlar. Çocuk alkol etkisinde ve biz madde etkisinden şüpheleniyoruz. Çünkü oradaki söylenenlere göre arabanın etrafında paket içerisinde uyuşturucuya dair şeyler toplanmış. Ben çocuğun kanında da olduğunu düşünüyorum onun. Savcı, bugün adli kontrolle serbest bıraktı.