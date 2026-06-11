Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de, 2026 yılının Ocak ayında emekli maaşına yapılan zam yeterli bulunmadı. Kiraların 25 bin lira olduğu dönemde, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması emeklileri adeta çileden çıkardı.
4 milyona yakın emekli sıfır zam alacak: Yurttaşları yıkan haber
Gazeteci Bülent Aydemir, 4 milyona yakın emeklinin yasal düzenleme yapılmadığı taktirde zamlı maaşı cebinde hissedemeyeceğini belirtti. Aydemir, “Bir kesim emekli yüzde 18-19 zam alırken, yaklaşık 4 milyon emekli temmuz ayında “sıfır zam” gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.Kaynak: Haber Merkezi
Geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan emekliler, temmuz ayında gelecek zam miktarına odaklandı. Gazeteci Bülent Aydemir, 4 milyona yakın emeklinin yasal düzenleme yapılmadığı taktirde zamlı maaşı cebinde hissedemeyeceğini açıkladı. X hesabından paylaşımda bulunan Aydemir, şunları söyledi:
Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşına enflasyon zammı yapılacak. Ancak işin perde arkasında çok daha çarpıcı bir tablo var: Yaklaşık 4 milyona yakın emekli, yasal düzenleme yapılmadığı taktirde zamlı maaşı cebinde hissedemeyecek.
Ocak ayında çıkarılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmişti. Temmuzda uygulanacak zam ise doğrudan bu taban aylığa değil, emeklilerin “kök maaşlarına” yansıtılacak.
Kök aylığına yapılan artışa rağmen toplam aylığı 20 bin liranın altında kalanlar, yine 20 bin lira almaya devam edecek.
Yani kağıt üzerinde zam yapılacak ancak milyonlarca düşük gelirli emeklinin hesabına 20 bin TL’den fazla para yatmayacak.
Gözler şimdi 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinde. Mayıs sonu itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kesinleşmiş zam oranı yüzde 16,61 oldu. Haziran enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu tahminlere göre;
• Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,78,
• Yüzde 1,5 olursa yüzde 18,36,
• Yüzde 2 olursa yüzde 18,94 oranında zam alacak.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının yüzde 18-19 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.
Memur emeklilerinde ise tablo farklı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birlikte hesaplanması nedeniyle zam oranının daha düşük kalacağı öngörülüyor.
Haziran enflasyonuna göre memur emeklilerinin temmuz zammının;
• Yüzde 13,5,
• Yüzde 14,1,
• Yüzde 14,7 aralığında olması bekleniyor.
Örneğin yüzde 18,36’lık artış senaryosunda 30 bin lira maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin aylığı yaklaşık 35 bin 500 liraya çıkacak. Ancak kök aylığı düşük olan milyonlarca emekli için aynı şeyi söylemek mümkün değil.
Edinilen bilgilere göre ekonomi yönetiminin masasında en düşük emekli aylığını artıracak yeni bir düzenleme bulunmuyor. Refah payı ya da seyyanen zam çalışması da yapılmıyor.
Özetle; bir kesim emekli yüzde 18-19 zam alırken, yaklaşık 4 milyon emekli temmuz ayında “sıfır zam” gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir.