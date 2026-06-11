4 milyona yakın emekli sıfır zam alacak: Yurttaşları yıkan haber

Örneğin yüzde 18,36’lık artış senaryosunda 30 bin lira maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin aylığı yaklaşık 35 bin 500 liraya çıkacak. Ancak kök aylığı düşük olan milyonlarca emekli için aynı şeyi söylemek mümkün değil.