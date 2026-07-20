Yeniçağ Gazetesi
20 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası'nın faiz politikası sonrası bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti sürüyor. 4 milyon 300 bin TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar belli oldu. İşte en yüksek getiriyi sunan bankalar...

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve bankalar arasındaki rekabet, vadeli mevduat faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. 4 milyon 300 bin TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edeceği net kazanç dikkat çekerken, banka banka güncel faiz oranları ve getiriler belli oldu.

1 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kampanyaları ve yeni müşteri faizleriyle birlikte bankalar arasındaki rekabet sürerken, 4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük net getirisi de banka banka hesaplandı.

2 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

İşte Temmuz 2026 itibarıyla bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları...

3 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

1. Ziraat Dinamik

Faiz Oranı: Yüzde 47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 159.465 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.459.465 TL

4 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 156.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.456.072 TL

5 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 156.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.456.072 TL

6 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

4. Anadolubank (Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL

7 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL

8 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

6. Odeabank (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL

9 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

7. ON Plus (Burgan Bank)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL

10 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

8. N Kolay (Aktif Bank)

Faiz Oranı: Yüzde 44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 150.983 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.450.983 TL

11 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

9. TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 149.287 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.449.287 TL

12 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

10. DenizBank (E-Vadeli)

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 147.590 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.447.590 TL

13 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

11. VakıfBank (Arı Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 145.894 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.445.894 TL

14 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 15

12. ING (Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 145.894 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.445.894 TL

15 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 16

13. Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 144.197 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.444.197 TL

16 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 17

14. İş Bankası (İşCep)

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 142.501 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.442.501 TL

17 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 18

15. Enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 140.804 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.440.804 TL

18 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 19

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)

Faiz Oranı: Yüzde 41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 139.108 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.439.108 TL

19 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 20

17. QNB

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 135.715 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.435.715 TL

20 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 21

18. Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 134.019 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.434.019 TL

21 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 22

19. Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 128.929 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.428.929 TL

22 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 23

20. Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 125.536 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.425.536 TL

23 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 24

21. Albaraka Türk (Katılım)

Kâr Payı Oranı Dengi:Yüzde 36,50
32 Günlük Net Getiri: 123.840 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.423.840 TL

24 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 25

22. Kuveyt Türk (Katılım)

Kâr Payı Oranı Dengi:Yüzde 36,00
32 Günlük Net Getiri: 122.144 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.422.144 TL

25 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 26

STOPAJ KESİNTİSİ UYGULANIYOR

Mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulanıyor. Açıklanan net getiriler, bu kesinti yapıldıktan sonra yatırımcının hesabına geçecek tutarları ifade ediyor.

26 27
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 27

Uzmanlar, bankaların faiz oranlarının yeni müşteri kampanyaları, dijital bankacılık kanalları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirterek, yatırım kararı öncesinde güncel oranların kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

27 27
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro