Merkez Bankası'nın faiz politikası ve bankalar arasındaki rekabet, vadeli mevduat faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. 4 milyon 300 bin TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edeceği net kazanç dikkat çekerken, banka banka güncel faiz oranları ve getiriler belli oldu.
4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar
Merkez Bankası'nın faiz politikası sonrası bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti sürüyor. 4 milyon 300 bin TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar belli oldu. İşte en yüksek getiriyi sunan bankalar...Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kampanyaları ve yeni müşteri faizleriyle birlikte bankalar arasındaki rekabet sürerken, 4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük net getirisi de banka banka hesaplandı.
İşte Temmuz 2026 itibarıyla bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları...
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: Yüzde 47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 159.465 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.459.465 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 156.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.456.072 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 156.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.456.072 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 152.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.452.679 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: Yüzde 44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 150.983 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.450.983 TL
9. TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 149.287 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.449.287 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 147.590 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.447.590 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 145.894 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.445.894 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 145.894 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.445.894 TL
13. Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 144.197 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.444.197 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 142.501 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.442.501 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 140.804 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.440.804 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 139.108 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.439.108 TL
17. QNB
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 135.715 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.435.715 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 134.019 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.434.019 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 128.929 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.428.929 TL
20. Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 125.536 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.425.536 TL
21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi:Yüzde 36,50
32 Günlük Net Getiri: 123.840 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.423.840 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi:Yüzde 36,00
32 Günlük Net Getiri: 122.144 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 4.422.144 TL
STOPAJ KESİNTİSİ UYGULANIYOR
Mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulanıyor. Açıklanan net getiriler, bu kesinti yapıldıktan sonra yatırımcının hesabına geçecek tutarları ifade ediyor.
Uzmanlar, bankaların faiz oranlarının yeni müşteri kampanyaları, dijital bankacılık kanalları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirterek, yatırım kararı öncesinde güncel oranların kontrol edilmesini tavsiye ediyor.