4 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve bankalar arasındaki rekabet, vadeli mevduat faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. 4 milyon 300 bin TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların elde edeceği net kazanç dikkat çekerken, banka banka güncel faiz oranları ve getiriler belli oldu.