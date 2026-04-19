Hatay’ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen köpek için ekipler seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği fark eden çevre sakinleri, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya indi. Yapılan dikkatli çalışma sonucunda köpek bulunduğu yerden çıkarıldı.

KONTROLLERİ YAPILDI

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kontrollerinin ardından hayvan yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.