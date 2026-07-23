Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Uşak’ın Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ö.K. (22) otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen M.E.Y. (20) ile Y.H.'ye (21) çarptı. Daha sonra ise, takla atarak bir sitenin otoparkına girmişti.

4 KİŞİ YARALANMIŞTI!

Kazada sürücü Ö.K. ile yayalar M.E.Y. ve Y.H. yaralanırken, Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI!

Meydana gelen kazada, sürücü Ö.K., tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan yaralılardan M.E.Y. ile Y.H.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.