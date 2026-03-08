Havuçlu kek, rendelenmiş taze havuçların hamura karıştırılmasıyla hazırlanan, genellikle ceviz, tarçın ve bazen hindistan cevizi gibi baharatlarla zenginleştirilen bir kek türüdür. Kökeni Avrupa'ya dayansa da Türkiye'de oldukça popülerdir. Nemli yapısı sayesinde günlerce tazeliğini korur ve kahve yanında mükemmel bir ikram olur. Klasik versiyonunda havuçlar ince rende kullanılarak eklenir, böylece kekin her lokmasında havuç tadı hissedilir.

4 kişilik havuçlu kek için gerekli malzemeler

4 kişilik bir havuçlu kek hazırlamak için orta boy bir borcam veya yuvarlak kek kalıbı yeterlidir. Temel malzemeler şöyle sıralanabilir: 3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Su bardağı süt yada yoğurt

2 ila 2,5 su bardağı un

2-3 adet orta boy havuç rende

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

HAVUÇLU KEKE SÜT MÜ YOĞURT MU KONMALI?

Havuçlu kekte sıvı malzeme tercihi tartışmalıdır. Birçok tarifte süt kullanılır çünkü hamuru akışkan kılar ve hafif bir doku verir. Ancak yoğurt tercih edenler de oldukça fazladır. Yoğurt, keki daha nemli ve yumuşak yapar, ayrıca bayatlamasını geciktirir. Bazı usta eller ise havucun kendi suyunun yeterli olduğunu savunur ve süt ile yoğurt koymazlar. Bu durumda kek daha hafif ve pamuksu olur. Eğer nemli bir kek istiyorsanız yoğurt, daha hafif bir doku için süt idealdir. İkisi de birebir değiştirilebilir.

HAMUR KIVAMI NASIL AYARLANMALI?

Hamur kıvamı havuçlu kekin en kritik noktalarındandır. Yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpın, ardından sıvı yağ ve süt/yoğurdu ekleyin. Kuru malzemeleri eleyerek azar azar katın. Havuç ve cevizi en son spatulayla nazikçe karıştırın. Hamur koyu ama akışkan olmalıdır. Çok koyu olursa unu azar azar artırın, çok cıvık olursa bir miktar daha un ekleyin. Havuçların suyunu fazla sıkmayın ki kek nemliliğini korusun. Fazla karıştırmaktan kaçının yoksa kek sönük kalabilir.

FIRINDA KAÇ DERECEDE VE NASIL PİŞİRİLMELİ?

Havuçlu kek genellikle 170-180 derece arası fırında pişirilir. Önceden ısıtılmış fırında alt-üst ayarda, fansız modda pişirmek en iyisidir. Pişirme süresi 45-60 dakika arasında değişir. Fırına koyduktan sonra ilk 30 dakika kesinlikle kapak açılmamalıdır. Kürdan testi yaparak kontrol edin; kürdan temiz çıkarsa kek hazırdır. Fırından çıkardıktan sonra kalıpta ılımaya bırakın, böylece kek daha kolay çıkar ve dokusu korunur.

Havuçları ince rendeleyin ki eşit dağılım sağlansın. Cevizleri hafif kavurursanız aroma artar. Kekin üzerine pudra şekeri serpebilir, krem peynirli frosting ile süsleyebilirsiniz. Starbucks tarzı nemli kek için daha fazla havuç ve ceviz ekleyin. Taze yapıldığında en lezzetli olur ama buzdolabında 3-4 gün tazeliğini korur. Afiyet olsun!