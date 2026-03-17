Bulgurlu misket köfte, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak sofraları şenlendiriyor. Hem ekonomik hem de doyurucu olan bu tarif, ince bulgurun kıyma ile birleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz kıvamıyla dikkat çekiyor.

Malzemeler ve 4 kişilik ölçüler

Bulgurlu misket köfteyi hazırlamak için 4 kişilik standart ölçülerde şu malzemeleri bulundurmak gerekiyor. Bu oranlar hem lezzeti dengeliyor hem de kıvamı mükemmel hale getiriyor.

Köfte için: 300 gram orta yağlı dana kıyma, yarım çay bardağı ince köftelik bulgur, 1 adet orta boy kuru soğan rendesi, 2 diş sarımsak rendesi, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı irmik, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber, isteğe bağlı yarım çay kaşığı kekik.

Servis ve kızartma için: Yarım su bardağı un, sıvı yağ miktarı kadar kızartma yağı. Eğer sulu yemek olarak hazırlayacaksanız ekstra olarak 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet patates küp küp doğranmış, 1 litre sıcak su ve biraz tuz ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerle hem kuru hem de sulu versiyonu rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bulgurlu Misket Köfte nasıl yapılır?

Öncelikle ince bulguru bir kaba alın ve üzerine yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek 10 dakika kadar şişmesini bekleyin. Bu adım bulgurun yumuşamasını ve köfte harcına daha iyi bağlanmasını sağlar.

Şişen bulguru geniş bir yoğurma kabına aktarın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsakları, kıymayı, yumurtayı, unu, irmiği, baharatları ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri en az 10 dakika boyunca iyice yoğurun. Yoğurma işlemi ne kadar uzun sürerse köftenin kıvamı o kadar güzel olur ve dağılma riski azalır. Harç dinlenmesi için buzdolabında 15-20 dakika bekletebilirsiniz.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinizde yuvarlayarak misket şekli verin. Yuvarlanan köfteleri un serpilmiş bir tepsiye dizin ve hafifçe unlayın. Bu işlem pişirme sırasında dağılmayı önler.

Dilerseniz fırında 200 derece ısıda pişirebilir veya buharda haşlayabilirsiniz. Sulu versiyon için tencerede salça ve patatesle hazırlanan sosta pişirin. Servis ederken yoğurtlu sos, tereyağlı nane veya limonlu yeşilliklerle sunabilirsiniz.

Bulgurlu Misket Köftenin sert olmaması için ne yapılmalı?

Bulgurlu misket köftenin en sık karşılaşılan sorunu sert olmasıdır. Bunu önlemek için birkaç önemli püf noktaya dikkat etmek yeterli olur. Öncelikle kıymayı az yağlı değil orta yağlı tercih edin çünkü yağ kıvamı yumuşatır. Soğanı rendeledikten sonra suyunu iyice sıkın ki harç sulanmasın ve köfte sertleşmesin.

Yoğurma aşamasında harcı aşırı sıkmamaya özen gösterin. Fazla yoğurmak lifleri sertleştirir. Bulguru önceden sıcak suyla ıslatmak ve şişmesini beklemek çok önemlidir. Yumurta ve irmik bağlayıcı görevi görerek yumuşaklık sağlar. Köfteleri pişirmeden önce buzdolabında dinlendirmek de sertliği önler. Ayrıca pişirme sırasında yüksek ateşte uzun süre tutmamak, orta ateşte kontrollü pişirmek yumuşak dokuyu korur. Eğer köfte hala sert çıkıyorsa bir sonraki seferde biraz daha fazla maydanoz veya rendelenmiş patates ekleyerek nem oranını artırabilirsiniz.

Bulgurlu Misket Köfteye Karbonat konur mu?

Bulgurlu misket köfte tariflerinde karbonat kullanımı yaygın değildir ve genellikle önerilmez. Karbonat etin liflerini yumuşatmak için bazı sade köfte tariflerinde az miktarda eklenir ancak bulgurlu versiyonda bulgur zaten bağlayıcı ve nem tutucu özellik taşır. Karbonat eklemek köftenin tadını bozabilir, hafif sabunumsu bir tat bırakabilir veya fazla kabarmasına neden olabilir.

Çoğu geleneksel tarifte karbonat yerine yumurta, un, irmik veya iyi yoğurma tercih edilir. Eğer köftenin daha yumuşak olmasını istiyorsanız karbonat yerine bir tutam süt tozu veya biraz yoğurt eklemek daha güvenli ve lezzetli bir alternatiftir. Deneyenler genellikle karbonatsız tariflerin daha doğal ve dengeli olduğunu belirtiyor.