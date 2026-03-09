Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde kurulması planlanan kimyasal üretim ve depolama tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, söz konusu projenin kamuoyuna ilan edildiği bildirildi.

Projeye göre Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan tesiste yıllık 40 bin ton potasyum sülfat ve 50 bin ton hidroklorik asit (%31) üretimi yapılacak. Tesiste ayrıca 1.849,75 metreküp kimyasal depolama kapasitesi bulunacağı açıklandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kararın duyurulmasıyla birlikte Bandırma'da kimyasal üretim tesislerinin artması yeniden gündeme taşındı. Sanayi yatırımlarıyla birlikte kentin çevresel yükünün her geçen gün arttığını savunan vatandaşlar, kimyasal üretim ve depolama faaliyetlerinin hava, su ve toprak üzerindeki muhtemel etkilerinin yeterince tartışılmadığını dile getiriyor.

KOKU RİSKİ ARTIYOR

Bandırma'nın liman faaliyetleri, sanayi tesisleri ve ağır sanayi yatırımlarıyla yoğun bir yük taşıdığı ifade edilirken, yeni bir kimyasal üretim tesisinin bölgedeki çevresel riskleri artırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Özellikle hidroklorik asit üretimi ve depolaması gibi faaliyetlerin muhtemel sızıntı, koku ve çevresel etkiler açısından ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde ise Bandırma'nın sanayi yatırımlarının merkezi haline getirilirken çevre ve yaşam kalitesinin ikinci plana atıldığı görüşü öne çıkıyor. Bazı vatandaşlar, "Bandırma zaten yıllardır sanayi yükünü taşıyor. Yeni kimyasal tesislerin kurulması konusunda çok daha hassas olunmalı" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

BANDIRMA’DA KAÇ TANE KİMYASAL ÜRETİM TESİSİ VAR?

Bandırma, Türkiye’nin önemli kimya üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede faaliyet gösteren başlıca tesisler arasında Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, bor cevherinden borik asit ve bor bileşikleri üretimiyle dikkat çekerken, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., sülfürik asit ve fosforik asit başta olmak üzere çeşitli kimyevi gübreleri üretiyor.

Ayrıca, MKS DevO Kimya, organik kimya ürünleri üretiminde öne çıkan bir firma olarak Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Bölgedeki bir diğer önemli tesis olan Delta Kimya ise endüstriyel kimyasallar üretimi ile Bandırma OSB’de yatırımlarını sürdürüyor. Bu dört tesis, Bandırma’nın kimya sanayisinin omurgasını oluşturuyor ve bölgenin ekonomik yapısında önemli bir rol oynuyor.