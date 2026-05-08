Yangın, Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi'nde bulunan matbaa dükkanlarının olduğu 4 katlı bir iş merkezinin çatısındaki kulübede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

OTOPARKA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çatının yanında bulunan otoparktaki araçlara sıçramadan söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.