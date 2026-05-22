Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, İstanbul, Batman ve Balıkesir’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerini organize ettikleri ve yüksek miktarda para trafiğini yönettikleri öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

IBAN HESAPLARINI SİSTEME ENTEGRE ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis panelleri üzerinden illegal bahis sitelerinin finansal süreçlerinin yönetildiği tespit edildi. Şüphelilerin, kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini takip ettiği, ayrıca üçüncü kişilere ait banka hesaplarını sisteme entegre ederek kullandıkları belirlendi.

Soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., F.K., K.K., T.M., M.C.E. ve M.B.S., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.