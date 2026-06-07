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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde toplam 8 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık, Elazığ’ın Karakoçan, Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Derik ilçelerinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplam 8 alan YEKA olarak ilan edildi.

Söz konusu kararda, ilan edilen alanların köşe koordinatları, krokileri ve büyüklüklerine ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.