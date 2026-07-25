Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Çanakkale’de, merkeze bağlı Işıklar Köyü’nde yaşayan 36 yaşındaki Ali Kumcu’dan 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Yapılan ihbar üzerine UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sürdürülen çalışmaların 4‘üncü gününde merkeze bağlı Özbek ve Işıklar köyü yakınlarındaki Göztepe mevkisinde Kumcu’nun cansız bedenine ulaşıldı.



Kumcu’nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

