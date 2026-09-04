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YENİÇAĞ – 4 Eylül Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

SAVCILIKTAN ANKARA'YA ÇİFTE SORUŞTURMA: HEM MELİH GÖKÇEK HEM MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında 36 şirketin belediyeyle olan tüm ihale ve iş ilişkilerine ait belgeleri resmi olarak talep etti. Talep edilen evrak içerisinde Melih Gökçek dönemine ilişkin ihaleler de yer alıyor.

BERHAN ŞİMŞEK CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler medyaya yansıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etti.

SİLİVRİ'DE BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin TCG Akın gemisi tarafından bulunduğunu ve yerinin tespit edildiğini açıkladı.

DENİZ GÖKTAŞ'IN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Komedyen Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

AHBAP SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ECE GÜNER İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner, yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

ACUN ILICALI'YA 100 MİLYON DOLARLIK DAVA

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Survivor Yunanistan çekimleri esnasında bacağını yitiren Stavros Floros, yapım ekibine karşı 100 milyon dolarlık dev bir hukuki süreç başlattı. Aralarında Acun Ilıcalı ile yapım ortaklarının da yer aldığı taraflardan davacı olan yarışmacı, ihmalkarlık iddiasında bulundu.

MSB GİRNE'DEKİ BATAN GEMİYLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

MSB, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 16 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarına dair yeni görüntüler paylaştı.

MELİH GÖKÇEK İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

OKUL KATLİAMI DAVASINDA HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI: EVDEKİ SİLAHLARIN KİLİTLİ ODA DETAYI: TUTUKLU BABA DA DAVACI OLDU

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısına ilişkin dava, görülmeye başladı. Saldırganın babası Uğur Mersinli, silahların evdeki kilitli odadan çalındığını iddia ederek oğlundan davacı olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜSKÜDAR ÇAĞRISI: BİRBİRİNİZE SAHİP ÇIKIN

Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar'da yaşanan ve 'olağanüstü siyasi hareketlilik' olarak adlandırılan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Üsküdar'da CHP'li 2 Meclis üyesinin gözaltına alınması ve 4 Meclis Üyesinin AKP'ye geçmesi sonrası "Birlik olun" çağrısı yaptı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TÜRK LİRASI AĞUSTOSTA DEĞER KAYBETTİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04 olarak açıklandı. TL'nin ise değer kaybı yaşadığı görüldü.

KIRTASİYE MASRAFLARI BU YIL ‘ŞİMŞEK’ GİBİ ÇAKACAK

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin okul alışverişi telaşı başlarken, kırtasiye sektöründe fiyatlar geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti. Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığı ortamda asgari ücretli bir vatandaşın cebine bu zam artışı ‘Şimşek’ gibi çakacak.

BORÇ YÜKÜ BÜYÜYOR: BANKALARIN TAKİBİNDEKİ BORÇ 6 MİLYAR TL ARTTI

BDDK’nın 28 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin verileri, vatandaşların borç yükündeki artışı ortaya koydu. Tüketici kredileri 29,3 milyar lira artarak 3 trilyon 452,8 milyar liraya ulaşırken, bankaların takibindeki borç tutarı da bir haftada 5,98 milyar lira yükseldi.

YENİÇAĞ DÜNYA

NEPAL’DE MUCİZE KURTULUŞ: 2 İŞÇİ 9 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Nepal’de sel felaketinin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçiden 9 gün sonra haber geldi. Tünelden sesler duyan ekipler, duvarı açarak işçilere ulaştı. Sağ kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

TRUMP’TAN KRİTİK ATAMA: DRİSCOLL’UN KOLTUĞUNA TELLE GETİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı gerilimin ardından istifa eden Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll’un yerine Adam Telle’yi vekaleten atadı. Telle, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray’da görev yapmıştı.

YENİÇAĞ SPOR

BU GÖZLER BUNU DA GÖRDÜ TAÇTAN OFSAYT KARARI:"MADE İN TURKEY" DEDİRTEN OLAY

Trendyol 1. Lig 5. hafta müsabakaları kapsamında oynanan Bursaspor - İstanbulspor karşılaşmasında, futbol kurallarına aykırı kararıyla dikkat çeken bir hakem hatası yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ayberk Demirbaş'ın taç organizasyonu sonrası çaldığı ofsayt düdüğü şaşkınlıkla karşılandı.

DÖRT BÜYÜKLER HARCADI, ANADOLU SEYRETTİ: FENERBAHÇE ZİRVEDE

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 yaz transfer döneminde kulüplerin harcamaları gelirleri katladı. 18 takımdan 15’i dönemi zararla kapatırken, Fenerbahçe en çok harcayan, Galatasaray ise en fazla net açık veren kulüp olarak öne çıktı.

SON RAUNT BELGESELİ SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç’in ağır felç riskine rağmen 23 yıl aradan sonra ringlere dönüşünü, 27 kilo vererek imza attığı büyük değişimi ve Almanya’daki zaferini konu alan "Son Raunt" belgesel filmi, Ankara ve Ordu’da gerçekleştirilecek gala gösterimleriyle izleyiciyle buluşuyor.

PFDK'DAN SÜPER LİG'DE 6 KULÜBE CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 6 kulübe çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda para cezası uyguladı.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: SOFRADA BÜYÜME NASIL SAĞLANIR?

Zambiya'da 13 Ağustos'ta yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema, yemin ederek görevine başladı.

Hichilema, törende yaptığı konuşmada, ikinci döneminde ülkeyi ekonomik istikrardan büyüme ve refah dönemine taşımayı hedeflediğini belirterek, "Ekonomik büyüme sofrada bir anlam ifade etmeli." dedi.