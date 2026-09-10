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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük, bu kez Anadolu’nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir keşifle gündeme geldi.

Külhöyük’te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde endemik Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.

Kazılarda ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamını sürdüren endemik bir türün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy, “Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Külhöyük’te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarının tespit edildiğini belirtti.

Ersoy ayrıca, günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği’nin binlerce yıl öncesine uzanan izlerinin, Anadolu’nun zengin flora tarihine yeni bir pencere açtığını ifade etti.

SEVGİ ÇİÇEĞİNİN BİNLERCE YILLIK İZİ

Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisindeki tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi.

Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen Centaurea türü, Türkiye’ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.

Koruma altında bulunan Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesinin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük’te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken Anadolu’nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Külhöyük’teki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürülüyor.

Kazılarla elde edilen yeni bulguların hem arkeoloji dünyasına hem de Anadolu’nun flora tarihinin araştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.