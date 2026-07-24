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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İncelemeler kapsamında, yapımına başlanan yeni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binası ile kamu yerleşkesinde planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Sözer, çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Toplam 52 bin 879 metrekare büyüklüğündeki kamu yerleşkesinde, Adliye Hizmet Binası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası için gerekli alanlar tahsis edilirken, kamu hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda sunulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İnşası başlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının, 4 bin 870 metrekare kapalı alan, 6 bin 600 metrekare çevre düzenlemesi ile hayata geçirilmesi ve projenin 650 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Vali Sözer incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “İlimize uzun yıllar hizmet verecek yatırımlardan olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ile Adliye Hizmet Binası projelerini aynı kamu yerleşkesi içerisinde hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 4 bin 870 metrekare kapalı alana sahip olacak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, vatandaşlarımıza daha modern ve etkin kamu hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacak. Aynı yerleşke içerisinde yükselecek kamu yatırımlarıyla birlikte kurumlarımızı daha güçlü fiziki imkânlara kavuştururken, kamu hizmetlerini tek bir merkezde daha etkin ve erişilebilir hale getiriyoruz. Kamu kurumlarımızı şehir merkezindeki yoğunluktan planlı bir kamu yerleşkesine taşıyarak hem vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştırmayı hem de şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.