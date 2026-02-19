Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Ali Yerlikaya'nın yerine atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

ERDOĞAN’IN ONAYI ALINDI İLK ATAMA İSTANBUL OLDU

Ankara kulislerinde konuşulan bakan yardımcıları ile ilgili yaşanması beklenen değişiklik için bugün yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı alındı.

BU GECE RESMİ GAZETE’DE AÇIKLANACAK

Bu gece yarısı Resmi Gazete’de yapılacak duyuru sonrası Adalet Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısının değişmesi bekleniyor. Böylece ilk atamaların İstanbul’a yapılacağı da kesinleşmiş oldu.

DÖRT BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞİYOR

Kulislerde üç ismin teşkilat içinden, bir ismin ise siyaset kanadından geleceği belirtiliyor. Bu tercihin hem bürokratik tecrübe hem de siyasi koordinasyon dengesini gözeten bir yapı oluşturma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NA İLK KADIN YARDIMCI GELİYOR İDDİASI

Öte yandan atanacak isimler arasında "sürpriz" olarak değerlendirilen bir kadın hukukçunun yer aldığı iddia edildi. Daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı görevine teşkilat içinden bir kadın ismin getirilmemiş olması sebebiyle bu kez bürokrasiden bir kadın hukukçunun sürpriz şekilde üst yönetime dahil edilebileceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın gazeteci Mahmut Övür, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasından sonra boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın atanacağını iddia etmişti.

Barış Duman'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olacağını söyleyen Övür, Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken vekili olan Can Tuncay'ın Adalet Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanacağını öne sürmüştü.

Övür, attığı twiti kısa bir süre sonra silmişti.