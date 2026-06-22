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Geçtiğimiz dönemde zayıflama süreciyle sık sık gündeme gelen Korel hakkında, kilo vermesinde zayıflama iğneleri kullandığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak oyuncu, bu söylentilere açıklık getirerek herhangi bir operasyon geçirmediğini ve zayıflama iğnesi kullanmadığını belirtmişti.

Özel bir diyetisyen eşliğinde beslenme programı uyguladığını ve düzenli spor yaptığını ifade eden Korel, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Uzun yıllar ciddi bir yeme bozukluğuyla mücadele ettim. Çok fazla yemek tükettiğimi sonradan fark ettim ve bunun duygusal yeme davranışı olduğunu öğrendim. Peş peşe iki çocuk dünyaya getirdiğim dönemde 25-30 kilo aldım. Daha sonra verdim, yeniden aldım. İnsanların verdiğim kilolara bu kadar ilgi göstermesinin en büyük nedeni ise yoğun şekilde spor yapmam.”

Başarılı oyuncu, kilo verme sürecinin ardından tatil sezonunu da açtı. Yakın bir arkadaşıyla çıktığı tatilde objektif karşısına geçen Korel, beyaz bikinisiyle dikkat çekti. Fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncunun paylaşımına sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum yapıldı.