Aksaray'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı. Direksiyon başına alkollü geçen sürücü, park halindeki araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kaza, Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte otomobiliyle yola çıkan Serkan İ. (30), seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI YARALANDI

Şiddetli çarpışma sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

290 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.