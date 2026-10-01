Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücüyü kurtarma anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
4 araç birbirine girdi: Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada devrilen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken, kurtarma anları kask kamerasına yansıdı.
Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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