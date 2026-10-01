Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücüyü kurtarma anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.