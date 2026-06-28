Daha önce odasındaki eşyaları ve çeşitli müzik aletlerini basmasıyla tanınan içerik üreticisi, bu kez modayı odağına alarak gömlekten ayakkabıya, şapkadan cüzdana kadar uzanan geniş bir gardırop hazırladı.

FONKSİYONELLİK VE TASARIM SINAVI

Proje kapsamında gömlek, şort, ayakkabı, çorap, kemer, şapka, cüzdan, çanta, kravat ve gözlük gibi toplamda 10 farklı parça üretildi. Hazır giyim kalıpları yerine çevrim içi paylaşılan desenlerden yararlanan Trahan'ın çalışmasında, esnek geometrik formlara sahip ayakkabı tasarımı görsel olarak büyük beğeni topladı. Buna karşın, altıgen örgü yapısıyla basılan şort gibi bazı parçaların sertlikleri ve ergonomileri nedeniyle günlük kullanımda pratiklikten oldukça uzak olduğu görüldü.

PROFESYONEL EKİPMAN VE MALİYET ANALİZİ

Üretim sürecinde harcanan ham madde (filament) miktarı baz alındığında, kombinin malzeme maliyeti yaklaşık 100 dolar gibi makul bir seviyede kaldı. Ancak projenin hayata geçirilebilmesi için gereken teknolojik altyapı maliyeti ciddi oranda artırdı. Özellikle şort gibi geniş hacimli kıyafetlerin basılabilmesi için kullanılan 1.999 dolar değerindeki Prusa Core 1L yazıcı, bireysel üretimin önündeki en büyük bütçe engelini oluşturdu.

560 SAATLİK MESAİ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ

Modelleme ve baskı süreçleri, bu yöntemin geleneksel üretime kıyasla ne kadar zaman alıcı olduğunu gözler önüne serdi. Trahan, tasarımları dijital ortama aktarmak için 33 saat modelleme yaparken, yazıcıların aralıksız çalışması tam 560 saat sürdü. Bu kadar uzun süren üretime rağmen, ABD ortalama enerji tarifelerine göre harcanan elektrik maliyeti yalnızca 13,30 dolar seviyesinde kalarak şaşırtıcı bir tasarruf profili çizdi.

Sonuç olarak, yüksek bütçeli ve geniş hacimli bir 3D yazıcıya sahip olanlar için kişiselleştirilmiş avant-garde tasarımlar üretmek teknik olarak mümkün. Fakat hızlı, konforlu ve ekonomik bir giyim çözümü arayanlar için geleneksel tekstil yöntemleri ve hazır giyim sektörü hala en mantıklı seçenek olmayı sürdürüyor.