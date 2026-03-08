Yeniçağ Gazetesi
38 yıllık spor perakende devi mağaza kapatma kararı aldı... Sportsman's Warehouse kaç mağazasını kapatacak?

38 yıllık spor perakende devi mağaza kapatma kararı aldı... Sportsman’s Warehouse kaç mağazasını kapatacak?

ABD'li spor perakende devi Sportsman’s Warehouse, ekonomik baskılar nedeniyle beş mağazasını kapatma planı yapıyor. 1986'dan beri faaliyet gösteren şirket, 146 mağazasıyla sektörde zorlanıyor. Satışlar 1,2 milyar dolara ulaşsa da analistler temkinli. Benzer kapanmalar sektör dönüşümünü hızlandırıyor

ABD merkezli spor ve outdoor ekipman perakendecisi Sportsman’s Warehouse, zorlu piyasa şartları sebebiyle bazı mağazalarını kapatma hazırlığı yapıyor. Uzmanlar, spor perakende sektöründe yükselen maliyetler, çevrimiçi alışveriş trendi ve değişen tüketici tercihlerinin pek çok markayı benzer adımlar atmaya ittiğini belirtiyor.

ŞİRKETİN KÖKLÜ TARİHİ VE GENİŞ YAPISI

1986'da kurulan Sportsman’s Warehouse, ABD'de avcılık, balıkçılık, kampçılık ve outdoor ürünleri satan önde gelen zincirlerden biri olarak tanınıyor. Şirketin ülke çapında 32 eyalette yaklaşık 146 mağazası mevcut.

KAPATMA PLANLARININ NEDENLERİ

Şirket yakın zamanda düşük performanslı mağazalarını kapatma gündemini öne çıkardı. Açıklamalara göre kârlılığı düşük ve verimsiz mağazalar hedefte. Bu karar, operasyonel yeniden yapılandırma ve maliyetleri denetim altına alma stratejisinin önemli bir unsuru olarak değerlendiriliyor.

SATIŞLAR DEVAM EDERKEN SEKTÖR BASKISI ARTIYOR

Şirketin yayınladığı finansal raporlara göre son çeyrek net satışları yaklaşık 334,9 milyon dolar oldu. 2026 mali yılı toplam satış beklentisi ise yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde.

Bu veriler sınırlı büyüme sinyali verse de analistlerin çoğu hisse senetleri için ihtiyatlı bir tutum sergiliyor. Piyasa analizlerinde hisseler için "güçlü satış" önerisi yapan uzmanlar var.

SPOR PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Sportsman’s Warehouse’ın kapatma planı, sektördeki kapsamlı değişimin bir yansıması olarak görülüyor. Son yıllarda pek çok spor ve outdoor perakendecisi аналог kararlar verdi.

Bob’s Stores, Next Adventure ve Moosejaw gibi markalar operasyonlarını tamamen durdururken, Eastern Mountain Sports birçok şubesini kapattı. Eddie Bauer da ABD ile Kanada'daki fiziksel mağazalarını kapatma aşamasına geçti.

