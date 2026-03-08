38 yıllık spor perakende devi mağaza kapatma kararı aldı... Sportsman’s Warehouse kaç mağazasını kapatacak?

ABD merkezli spor ve outdoor ekipman perakendecisi Sportsman’s Warehouse, zorlu piyasa şartları sebebiyle bazı mağazalarını kapatma hazırlığı yapıyor. Uzmanlar, spor perakende sektöründe yükselen maliyetler, çevrimiçi alışveriş trendi ve değişen tüketici tercihlerinin pek çok markayı benzer adımlar atmaya ittiğini belirtiyor.