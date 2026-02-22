Kars’ın Digor ilçesinde uzun süredir aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında R.A.’nın izini sürdü. Teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

38 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

R.A.’nın “tasarlayarak öldürme” ve “kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme” suçları başta olmak üzere dört ayrı dosyadan toplam 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.