Ankara'da bir ortaokulda görev yapan teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla açılan davada istinaf mahkemesi ezber bozan bir karara imza attı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığa verdiği toplam 38 yıl 2 ay hapis cezası kararı, üst mahkeme tarafından iptal edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 18 Kasım 2025 tarihli mahkumiyet kararını ortadan kaldırarak davayı yeniden şekillendirdi. Temyiz yolu açık olan karara göre sanık öğretmen tutukluluk süresi göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

SAVCILIK DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT İSTEDİ

İstinaf incelemesi duruşmasında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan 4 mağdur öğrenci yönünden sanığın cezalandırılmasına yetecek, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti. Savcılık, bu 4 çocuk yönünden beraat talep ederken, yalnızca 1 öğrenciye yönelik eylemin "sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar" suçunu oluşturduğunu ifade ederek mahkumiyet ve tahliye yönünde görüş bildirdi.

4 MAĞDURA BERAAT, 1 MAĞDURA SARKINTILIK CEZASI

İstinaf mahkemesi, gerekçeli kararında mağdur çocukların beyanlarında bazı çelişkiler bulunduğunu, anlatımların yüzeysel kaldığını ve iddiaların soruşturma aşamasında genişletildiğini kaydetti. Bu nedenle 4 mağdur yönünden her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği için beraat hükmü kuruldu.

Mahkeme, diğer mağdur çocuk yönünden ise sanığın öğrencisini dizine yatırarak dudağından öptüğü iddialarının tanık beyanlarıyla örtüştüğünü onayladı. Eylemin kısa süreli olması nedeniyle suçun "sarkıntılık" düzeyinde kaldığına kanaat getirildi.

TAKDİRİ İNDİRİMLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sanık A.Ö'ye önce 3 yıl hapis cezası verdi. Eylemin öğretmenlik sıfatı ve eğitici yükümlülüğü kötüye kullanılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 aya yükseltildi. Son aşamada TCK 62. madde kapsamında takdiri indirim uygulayan daire, cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Sanık, beraat kararları ve ceza miktarının azlığı nedeniyle cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Ankara'da 17 Şubat 2025'te 7. sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri A.Ö.'nün kendilerine yönelik fiziksel temaslarını okul yönetimine bildirmesiyle yasal süreç başlamıştı. Gözaltına alınan öğretmen 25 Şubat 2025'te tutuklanmış, çocukların ifadeleri Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınmıştı.

Tanık olarak dinlenen diğer öğrenciler de şüphelinin özellikle erkek öğrencilere karşı bu tarz eylemlerde bulunduğunu ifade etti. İddianamede yer alan ÇİM ifadelerine göre öğrenciler, öğretmenin teknoloji tasarım derslerinde kendilerine sarıldığını, yanaklarından ve dudak kenarlarından öptüğünü, bazı durumlarda ise özel bölgelerine temas ettiğini anlattı. İddianamede, öğretmenin özellikle erkek öğrencilere yönelik fiziksel yakınlık kurduğu, sarılma ve öpme davranışlarının zaman içinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Sanık öğretmen ise ilk günden beri suçlamaları reddederek öğrencilerine yalnızca "evlat sevgisiyle" yaklaştığını iddia etmişti. Yerel mahkeme bu savunmayı yetersiz bularak alt sınırdan uzaklaşmış ve zincirleme suç maddelerini uygulayarak tarihi bir ceza vermişti.