Uzun bir sürenin ardından 7 Şubat’ta CMXXIV gösterisiyle sahneye dönen Cem Yılmaz, daha ilk günden bilet fiyatları ve karaborsa iddialarıyla gündem olmuştu. Gösterinin 31 Aralık gecesi Netflix’te yayınlanmasıyla birlikte tartışmalar yeniden alevlendi. Yılbaşı gecesini Cem Yılmaz’ı izleyerek geçiren seyircilerin bir kısmı gösteriden oldukça memnun kalırken, bazı espriler sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

Özellikle Yılmaz’ın 38 yaşla ilgili yaptığı espri, birçok kadın kullanıcı tarafından yaş ayrımcılığı içeren ve incitici bulunarak eleştirildi. Sosyal medyada yüzlerce yorum yapılırken, söz konusu ifade “mizah sınırları içinde mi, yoksa saygısızlık mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

İREM DERİCİ SAHİP ÇIKTI

Tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı İrem Derici, Cem Yılmaz’a destek veren isimlerden biri olarak öne çıktı. Kendisinin de 38 yaşında olduğunu hatırlatan Derici, bu sözlerden rahatsız olmadığını, yapılanın bir espri olduğunu ve konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü dile getirdi. “Cem Yılmaz’ın benzeri yok” diyerek komedyene sahip çıktı.

Asıl dikkat çeken gelişme, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl ayrıldığı eski sevgilisi Necla Karahalil’den geldi. Karahalil, sosyal medya hesabında “Dişi kurbağaların erkeklerden kaçmak için ölü taklidi yaptığı” yönündeki bir haberi paylaşarak altına “Kurbağa kardeş, ölü taklidi bile adamı sahneye çıkarıyor” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede Cem Yılmaz’a ince bir gönderme olarak yorumlandı.