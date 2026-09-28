Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.
Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
37 yıllık firar Bafra’da sona erdi: Yakalanıp cezaevine gönderildi
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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında iki ayrı suçtan toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. İşlemleri tamamlanan 38 yaşındaki hükümlü kapalı cezaevine teslim edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.
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