Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Spor

37 yıl sonra veda etmişlerdi... İsmail Yüksek'in eski kulübü 3. Lig'e geri döndü

Türk futboluna Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek'i kazandıran Gölcükspor 37 yıl sonra veda ettiği profesyonel lige 5 yıl aradan sonra geri döndü.

Gölcükspor, yıllar süren hasretin ardından yeniden profesyonel liglere döndü.

Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya gelen Kocaeli temsilcisi, rakibini penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek TFF 3. Lig bileti aldı.

DRAMATİK FİNAL

İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede normal süre golsüz sona erdi.

Uzatma bölümünün ilk devresinde öne geçen Gölcükspor, avantajını koruyamadı. Başkent temsilcisi Keçiören Belediyesi Bağlumspor, 120. dakikada bulduğu golle maçı penaltılara taşıdı.

Penaltı atışlarında hata yapmayan kırmızı siyahlılar, rakibinin son penaltıyı kaçırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

5 YIL SONRA PROFESYONEL LİGE DÖNDÜ

2021 yılında amatör lige düşen Gölcükspor, tam 37 yıl sonra veda ettiği profesyonel liglere 5 yıl aranın ardından geri dönmüş oldu.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Yusuf Tokuş ve futbolcular saha içinde büyük sevinç yaşarken Gölcükspor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.

Kocaeli ekibinin yeniden 3. Lig’e yükselmesi ilçede büyük coşku yarattı.

İSMAİL YÜKSEK'İ PARLATMIŞTI

Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen İsmail Yüksek, kariyerinde çıkış yaptığı dönemde Gölcükspor’da sergilediği performansla adını duyurmuş ve ardından sarı lacivertli kulübe transfer olmuştu.

