Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin-Şanlıurfa otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramalarda 9 bin 760 paket kaçak sigara, bin 280 adet elektronik sigara ile 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.