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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD'de yürütülen ve tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından biri olarak gösterilen dosyada adı geçen İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye götürüldüğü açıklandı. Hilmi'nin, Medicare sistemini hedef alan 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planının organizatörlerinden biri olduğu iddia ediliyor.

FBI OPERASYONUN AYRINTILARINI DUYURDU

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir aranan İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Patel, operasyonun FBI Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk makamlarının iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu ifade eden Patel, "İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare'i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025'ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık" dedi.

MİAMİ'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Patel, Türkiye'de yakalanan Hilmi'nin iade işlemlerinin ardından ABD'ye getirildiğini ve Miami'de hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasında görev alan FBI ekiplerine, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine ve Türk güvenlik birimlerine teşekkür eden Patel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın da süreçte önemli rol oynadığını vurguladı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamasında Türkiye'deki yetkililerin desteğine dikkat çeken Patel, operasyonun uluslararası iş birliği sayesinde sonuçlandığını belirtti. Barrack'ın katkılarına da değinen FBI Direktörü, "Bu dosya onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan tamamlanamazdı" ifadelerini kullandı.

VANCE: GÜVENLİ LİMAN YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Patel'in paylaşımını alıntılayarak değerlendirmelerde bulundu. Hilmi'nin tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde yer aldığını belirten Vance, "Bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçtı ancak ABD'li yetkililer onu Miami'ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak" dedi.

Vance, açıklamasının devamında ise "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN KARARLILIK MESAJI

Kash Patel, operasyonu FBI'ın dolandırıcılıkla mücadeledeki önemli başarılarından biri olarak değerlendirdi. Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderliğindeki Beyaz Saray görev gücünün çalışmalarına işaret eden Patel, Trump yönetiminin vergi mükelleflerinin parasını çaldığı öne sürülen kişileri dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.